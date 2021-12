A Santa Marinella seconda giornata dedicata a Dante, si comincia alle 11 - Terzo Binario News

Santa Marinella dedica una seconda giornata a Dante, in occasione del Settecentenario. Appuntamento domani, sabato 18 dicembre alle ore 11 con “Habitus”, la performance di Barbara Lalle, curata da Michela Becchis e Roberta Melasecca per proseguire fino al tramonto sulla passeggiata di Santa Marinella in Via Aurelia 310 a Santa Marinella di fronte alla Casina intitolata al giornalista Stefano Trincia. Qui alle 12 interverranno il sindaco Pietro Tidei, la consigliera comunale Maura Chegia e la direttrice della Biblioteca Cristina Perini che metterà a disposizione una selezione di libri su Dante, che potranno essere presi in prestito. Il tutto arricchito da alcune letture di canti della Divina Commedia eseguite dagli attori Francesca Antonelli e Alessio De Persio.

L’evento è patrocinato dalla Città di Santa Marinella, promosso da Interno 14 next in collaborazione con la TAG Tevere Art Gallery e blowart, e si inserisce all’interno del progetto “Dante 700” della Biblioteca Civica A. Capotosti, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano Annuale 20-21 L.R. e curato dall’ITFF International Tour Film Festival.