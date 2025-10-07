A Santa Marinella resta la rabbia per l'1-2 di Fiumicino • Terzo Binario News

A Santa Marinella ancora non si capacitano di come sia stato possibile perdere 2-1 al Desideri di Fiumicino.

In casa rossoblù ci si lecca le ferite per una sfida che la squadra ha interpretato al meglio specie nel primo tempo ma che ha visto prevalere l’undici aeroportuale con un gol su punizione di Forcina e un colpo di testa di Lombardi.

Nel mezzo, due reti annullate una a Francesco Brutti e l’altra a Samuele Cerroni, con quest’ultimo che poi è riuscito a trovare il punto del momentaneo 1-1.

E ora, c’è da raddrizzare una classifica che fa languire i santamarinellesi al penultimo posto in classifica con un punto conquistato in compagnia del solo Urbetevere e davanti al Cerveteri fanalino di coda a quota zero e domenica c’è il derby mare-monti al Fronti contro il Tolfa.

Ma la sconfitta di Fiumicino ancora brucia e parecchio come si evince dalle parole del direttore sportivo Stefano Di Fiordo: «Il risultato è molto bugiardo perché noi abbiamo disputato una bellissima partita. Abbiamo giocato con personalità, colpito la traversa, ci sono stati annullati due gol, altre due o tre occasioni clamorose per segnare le abbiamo fallite. Poi – ammette sportivamente il dirigente – abbiamo subito il gol su un calcio di punizione diretto, bello, calciato alla perfezione ma nonostante ciò il Santa Marinella è riuscito a pareggiare. Al 93esimo, da una posizione laterale in aria di testa il Fiumicino ha insaccato però la squadra è andata decisamente meglio rispetto alle uscite precedenti. È un momento in cui gira così: sebbene si fosse giocato ad alto livello, però i ragazzi sono usciti a bocca asciutta. A tenere il pallino del gioco è stata la formazione di Daniele Fracassa e per questo si meritava di vincere, ma purtroppo il calcio è questo. Ci troviamo in un momento al quale dobbiamo reagire e adesso, per cercare di riprenderci da questa partenza lenta c’è il Tolfa come prossimo avversario da affrontare in via delle Colonie» la conclusione di Stefano Di Fiordo.