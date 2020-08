A Santa Marinella nasce la Buona Destra - Terzo Binario News

“Io spero in una politica che non insegua il popolo ma che sappia essere avanguardia, che sappia costruire futuro, identità, grandezza e grandezze. Che sappia renderci orgogliosi di far parte di una comunità. Una politica che scriva ogni giorno il nostro romanzo collettivo. Aperta, accogliente, vitale. Questa è la mia idea di buona politica, di Buona destra”

(Filippo Rossi)

L’incontro con Filippo è stato illuminante. Un progetto politico nasce sempre dalla volontà di cambiamento, di introspezione , di assiduità di contenuti e di partecipazione in un processo evolutivo. Non sono gli urlatori di piazza o i sovranisti che rappresentano i moderati di destra. La diaspora culturale ci ha catapultati in identità che non ci appartengono. La destra è un’altra cosa.

Europeista, figlia della libertà di espressione e del dialogo, deve evolversi in un recipiente che riconduca le generazioni presenti e future alla moderazione e ai contenuti della politica. Fiera, sincera e aperta al dialogo si presenta come soggetto politico sul territorio nazionale. Non ambisce a tutti i costi, perchè vuole smuovere le menti e non le masse. Le ultime le lasciamo volentieri ai populisti. La Buona Destra costruisce ponti e non innalza muri. Gli stereotipi preconfezionati non appartengono più alla realtà sociale. Il popolo ha fame di cultura, di garantismo , di lavoro , di giustizia sociale. Non c’è dignità nella miseria e non c’è seguito nell’alienazione.

Tornare a raccogliere il grano, vuol dire arare a dovere il terreno per poi raccogliere i suoi frutti.

Questa è la destra che dobbiamo costruire , avanguardista e al passo con i tempi , una buona destra che sappia colmare la sete di diaspora culturale che ormai ci affligge da molto tempo.

” Desidero prima di tutto ringraziare Bruno Ricci, con il quale continuerò a collaborare con la Buona Destra nel progetto politico locale per un centrodestra di buon governo.

Il soggetto politico di Filippo Rossi la Buona Destra, vuole rompere gli schemi preconfezionati di una destra sovranista e populista. La destra è un’altra cosa.

Gli urlatori da piazza non ci interessano. Ci vuole spessore politico e contenuti. La destra è europeista, attenta alle politiche del lavoro, alla giustizia sociale e al dialogo contro ogni imposizione. Non è interessata a seguire le masse perché avanguardista. Non vuole la politica a tutti i costi, ma contribuisce al confronto nella politica con idee e riflessione. Una destra repubblicana quindi che non vive di nostalgia o bramosia , ma che crede fortemente nell’identità della moderazione politica e del costrutto.

Questa è la nostra buona destra!” – commenta così Fabrizio Fratini, nuovo Coordinatore del Circolo Politico Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa.

Fabrizio Cav. Fratini

Coordinatore