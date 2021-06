A Santa Marinella i percettori di RdC impiegati come steward in spiaggia e davanti alle scuole - Terzo Binario News

Tidei: “Ringrazio la dipendente comunale che ha avviato i progetto a costo zero”

“Oltre 30 percettori di reddito di cittadinanza saranno impiegati dalla prossima settimana nel controllo delle spiagge libere e potranno supportare e collaborare con gli steward già assunti dalla società Santa Marinella Servizi.

Questo ci permetterà di mettere in sicurezza tutti gli arenili non in concessione del litorale e rispettare le norme anti-Covid

. Santa Marinella è tra i comuni del Lazio che, più di ogni altro, ha saputo utilizzare i beneficiari del sussidio di cittadinanza, in servizi essenziali per i cittadini con servizi che si sono svolti e seguiteranno a svolgersi nelle scuole, a supporto dei dipendenti negli uffici pubblici e nella pulizia delle sedi e edifici comunali ed ancora nella cura del verde e nei controlli anti assembramento.

Sempre a breve 12 persone affiancheranno anche i dipendenti della Gesam e potranno collaborare per mantenere più pulita la nostra città. Il prossimo mese di settembre, altri 15 percettori, saranno invece impiegati per ricostruire integralmente l’archivio comunale, trascurato per anni, con tanti documenti che sono rimasti imballati in vecchi scatoloni.

Anche se ormai l’anno scolastico è terminato i 12 assistenti che sono stati molto apprezzati anche dai genitori per la loro presenza di fronte agli ingressi dei vari plessi cittadini, torneranno a svolgere il loro servizio a settembre, in concomitanza con la ripresa delle lezioni. Altri 10 persone sempre obbligate per legge a svolgere lavori socialmente utili in cambio del sussidio ottenuto, saranno adibiti alla cura del verde in città.

In totale sono quasi ottanta i percettori di reddito di cittadinanza impegnati per la collettività e il bene della città. A tale proposito vorrei rivolgere anche il mio più sincero ringraziamento alla dipendente comunale che è riuscita ad avviare un progetto importante per la città senza spendere un centesimo dei soldi pubblici “.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei