A Santa Marinella D'Emilio assessore ai servizi sociali e Katia Frezza nuova consigliera: i complimenti di Marietta Tidei - Terzo Binario News

“Auguri di buon lavoro a Pierluigi D’Emilio, appena nominato Assessore ai servizi sociali a Santa Marinella, ed a Katia Frezza, che gli subentrerà in qualità di Consigliere Comunale”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “A Pierluigi andranno deleghe importanti, come quelle dei servizi sociali, in un periodo in cui stare vicino alle persone, specie le più in difficoltà, sarà più importante che mai. Si rafforza ulteriormente la squadra di Italia Viva a Santa Marinella, con l’ingresso in Consiglio Comunale di Katia Frezza, che sono certa darà un forte contributo in termini di coesione e proposta a tutta la maggioranza.

Da parte mia ci sarà, come sempre, la massima attenzione alle esigenze del territorio e degli enti locali”, conclude Tidei.