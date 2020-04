A Santa Marinella consegnati 32 loculi dalla Cogego - Terzo Binario News

A dare la notizia direttamente il Sindaco Tidei che, insieme al Dirigente Comunale arch.Mencarelli ed un referente della ditta si è recato oggi presso il cimitero comunale durante le operazioni di consegna.

TIDEI – il nostro cimitero aveva una disponibilità di soli 6 loculi e purtroppo, la ditta che aveva vinto la gara per la realizzazione di nuovi 40 loculi , con sede a Brescia, è stata precettata dalla Regione Lombardia per sopperire alle urgenze dovute ai numerosi morti per COVID-19 e quindi impossibilitata a rispettare i tempi di consegna.

L’emergenza loculi è un problema annoso e soprattutto disumano quando si deve comunicare ad una famiglia che il proprio caro, che aveva peraltro acquistato un loculo per tempo, non può avere degna sepoltura perché il Comune glielo ha requisito.

Non vogliamo più trovarci in questa situazione – prosegue Tidei – per questo motivo ringrazio l’ufficio tecnico che, nonostante il momento critico, ha provveduto nel breve tempo all’espletamento dell’iter burocratico per l’affidamento dei lavori in somma urgenza alla COGEGO Spa.

Prendiamo quindi in consegna oggi 32 nuovi loculi – conclude Tidei – ma proseguiremo con il project financing che consentirà di realizzare a costo “ZERO” 3.500 nuovi loculi che solleverebbero Santa Marinella da questo stato di criticità garantendo il fabbisogno per i prossimi 20 anni”.