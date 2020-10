A Santa Marinella 34 positivi, Tidei: "Costretto a chiedere la chiusura della città se continuerà così" - Terzo Binario News

“Arrivati poco tempo fa i risultati dalla Regione: ben 34 positivi al Covid”. Così Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella.

“Mai cosi tanti dall’inizio della pandemia. Troppi irresponsabili in giro che non rispettano le regole. Ho provato a diffondere raccomandazioni in tutti i modi, ma è stato tutto inutile”.

“Se continuerà su questi ritmi – ha terminato – tra poco sarò costretto a chiedere la chiusura della città. Non vorrei arrivarci, ma prima di me ci arriverà qualcun altro. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”.

https://www.facebook.com/pietro.tidei/posts/3729604673730424