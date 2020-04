A Santa Marinella 1,7 milioni di euro da Acea - Terzo Binario News

In seguito al passaggio del servizio idrico all’azienda romana

Arrivano da ACEA ben 1,7 milioni di Euro. Una boccata di respiro per il Comune della Perla. A dare la notizia il primo cittadino Pietro Tidei.

“Quell’importo non è altro che la stima dei rimborsi dovuti da ACEA al momento del passaggio del comune di Santa Marinella al sistema ATO2.

Una importante boccata d’ossigeno frutto di una trattativa lunga e strategica che ha potuto contare su un fondamentale lavoro di squadra.

Voglio infatti ringraziare i miei amministratori tutti, tra cui l’Assessore Minghella per il lavoro svolto, nonché il dott.Ortolani, membro della OSL ed il dott. Andolfi (delegato ai rapporti con ENEL/ACEA) per il prezioso contributo.

L’importo erogato da ACEA sarà gestito dalla OSL che avrà più liquidità per tutti coloro che vantano crediti nei confronti del Comune.

Le notizie positive proseguono – afferma Tidei – tra Comune di Santa Marinella ed ACEA, si è giunti, dopo anni, ad un punto di svolta circa gli allacci afferenti al depuratore Santa Marinella Nord.

Con una deroga della Città Metropolitana, i cittadini / utenti che a suo tempo avevano presentato domanda di allaccio, vedranno, prossimamente, l’evasione delle loro pratiche, secondo l’anzianità delle domande presentate e, compatibilmente con i tempi tecnici necessari senza procedere con la consueta ordinanza sindacale.

Oltre ai numerosi lavori di asfaltatura che ACEA sta eseguendo su tutte le strade dove era intervenuta in precedenza, come ad esempio Lungomare Pirgy dove a giorni saranno asfaltati oltre 500m di strada, il gestore del Servizio Idrico sta per presentare all’Amministrazione un progetto per la zona Perazzeta.

Il progetto – conclude TIDEI – prevede la realizzazione di un collettore dove tutti gli abitanti della zona potranno collegarsi anziché procedere con singoli allacci.

Tanti risultati che mostrano la piena attività dell’amministrazione comunale, nei prossimi giorni annunceremo altre importanti novità”.

PIETRO TIDEI