A Sala Ruspoli una grande mostra-concorso di modellismo statico • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 29 marzo a partire dalle ore 15:00. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Felici che gli organizzatori abbiano scelto di celebrare il loro 20esimo anniversario proprio a Cerveteri”

Una tradizione, un appuntamento che si rinnova a Cerveteri. In Sala Ruspoli tornano la Mostra e il Concorso di Modellismo Statico, organizzato dal Gruppo Modellisti Centumcellae e patrocinato e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri. Porte aperte nei prestigiosi locali di Piazza Santa Maria nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 marzo.

“Quello con il Gruppo Modellisti Centumcellae è un appuntamento che si ripete oramai da molti anni e che richiama nella nostra città sempre un elevato numero di appassionati, lo scorso anno oltre 700, e di visitatori – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – riproduzioni navali, mezzi aerei, piccoli capolavori in miniatura, vere opere d’arte che sarà un piacere poter vedere tutte così vicine nella nostra città. Il Gruppo dei Modellisti è una realtà storica, che quest’anno festeggia i suoi primi 20anni insieme e siamo felici abbia scelto Cerveteri per questo anniversario di così grande importanza”.

L’inaugurazione della mostra è fissata per sabato 29 marzo alle ore 15:00 in Sala Ruspoli, mentre la premiazione del Concorso è in programma domenica 30 marzo, sempre alle ore 15:00, ma presso l’Aula Consiliare del Granarone.