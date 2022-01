A Roma tornano gli Inti-Illimani in concerto - Terzo Binario News

Il gruppo cileno tornano live nella Capitale insieme a Giulio Wilson

Uno storico gruppo musicale cileno è pronto a tornare in Italia.

Una proposta musicale inedita, con uno spettacolo che saprà coinvolgere ogni generazione.

Giovedì 17 marzo alle ore 21:00 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, gli Inti-Illimani in concerto con Giulio Wilson con il “Vale la pena tour”, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia.

Gli Inti-Illimani sono un gruppo vocale e strumentale cileno nato nell’ambito del movimento della Nueva Canción Chilena e tuttora attivo, seppure diviso in due gruppi, Inti-Illimani e Inti-Illimani Histórico.

Costretti all’esilio in conseguenza del golpe cileno del 1973, sono rientrati in patria nel 1988 dove hanno proseguito l’attività musicale anche attraverso un rinnovamento nel repertorio e nella composizione del gruppo stesso.

La musica viaggia oltre i confini nella direzione di un mondo in cui si possano rispettare il confronto tra gli uomini, il dialogo, la libertà umana, la “vita come una sorpresa”, come si canta nel singolo “Vale la pena” (del cantautore toscano con gli Inti-Illimani).

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0773-414521. Biglietti su ticketone.it

L’evento è organizzato dalla Ventidieci