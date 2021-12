A Roma quasi 950 positivi, oltre 1800 nel Lazio con 7 decessi di cui 6 non vaccinati - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 47.671 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.832 NUOVI CASI POSITIVI (+339), SONO 7 I DECESSI ( = ), 712 I RICOVERATI (-15), 91 LE TERAPIE INTENSIVE (+3) E +809 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 3,8%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 946.

OGGI SI REGISTRANO SETTE DECESSI E DI QUESTI SEI NON ERANO VACCINATI.

E’ PREMATURO PARLARE DI QUARTA DOSE. I NOSTRI TECNICI DELL’ISTITUTO SPALLANZANI CI DICONO CHE L’OBIETTIVO E’ ARRIVARE A FARE UN RICHIAMO ANNUALE CON VACCINI AGGIORNATI ALLE VARIANTI, COME AVVIENE PER VACCINO ANTINFLUENZALE’.

* 4 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: STESSO NUMERO DI CASI POSITIVI, MA CON 2.466 RICOVERI IN MENO IN AREA MEDICA, 269 IN MENO IN TERAPIA INTENSIVA, 68 MILA ISOLATI A DOMICILIO IN MENO E 55 DECESSI IN MENO. NUMERI CHE DIMOSTRANO L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE.*

RAPPORTO CONFCOMMERCIO SUI CONSUMI DI NATALE A ROMA: IL 58% DEI CITTADINI TEME CHE IL LAZIO TORNI IN ZONA GIALLA. Bisogna dare messaggi di tranquillità ed evitare di generare ansia. Ad oggi i nostri tecnici non ritengono probabile che da qui al Natale ci possa essere un cambio di fascia. Lavoriamo assieme per un Natale sicuro, nel rispetto delle regole e prenotando subito il richiamo.* VACCINAZIONI PEDIATRICHE: prenotazioni al via dal 13 dicembre. Oltre 300 mila utenti hanno già visualizzato sui canali social di SaluteLazio le FAQ realizzate in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* APERTURA OPEN DAY STRAORDINARIA DI DOMENICA 5 DICEMBRE DI 12 CENTRI VACCINALI AIOP.Prenoti oggi e puoi eseguire il richiamo nella giornata di domenica. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata. Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40 mila posti al giorno.* Nel Lazio superati i 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.* Terza dose: oltre 838 mila le dosi effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.030.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.895 medici di medicina generale e 372 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. *** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 440 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.