A Roma nuove strisce pedonali a led: ecco dove - Terzo Binario News

“A Roma installeremo nuove strisce pedonali a led in alcune strade della periferia. Lo faremo in corrispondenza di quattro attraversamenti pedonali dove non sono presenti semafori”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“È un sistema che abbiamo già realizzato in via Tuscolana, di fronte alla stazione della metro A di Anagnina e simile a quello presente in via dell’Amba Aradam, all’incrocio con Porta Metronia”.

“Da quest’estate inizieremo i lavori per allargare la mappa degli attraversamenti a led di Roma: in via Isacco Newton all’altezza del civico 84, in via di Pietralata angolo via Pan, in via Casilina, all’altezza della metro Borghesiana nella periferia est, in via del Fosso di Bravetta all’intersezione con via degli Amodei“.

“Il meccanismo è semplice – ha spiegato Raggi – grazie ai sensori di rilevamento le strisce pedonali si accendono nel momento in cui il pedone attraversa la strada e si spengono nel momento in cui si allontana”.

“Questa tecnologia innovativa garantirà maggiore visibilità e illuminazione. Rendere le nostre strade più sicure è una nostra priorità”.