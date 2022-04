A Roma meno di 5mila positivi, nel Lazio sono oltre 10700 con 14 decessi - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 64.286 TAMPONI, SI REGISTRANO 10.681 NUOVI CASI POSITIVI (+7.941), SONO 14 I DECESSI (+1), 1.151 I RICOVERATI (-23), 69 LE TERAPIE INTENSIVE (+2) E +8.248 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 16,6%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 4.926.

I CASI TORNANO A SALIRE, BISOGNA MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE E RISPETTARE I CORRETTI COMPORTAMENTI.

IMPORTANTISSIMA LA QUARTA DOSE PER GLI OVER 80”***QUARTA DOSE: aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.* AUTISMO: il 23 e il 30 aprile i prossimi open day per ‘Aprile Blu’ il mese dedicato ai disturbi dello spettro autistico con visite nei weekend soprattutto nella fascia 0-6 anni. Il 30 aprile visiterò l’ospedale dei Castelli in occasione dell’open day. Tutte le info su Salutelazio.it***UCRAINA: attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 16.300 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.***Superata quota 13 milioni e 420 mila vaccini complessivi, superate le 3,96 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.* Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 2.041 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 1.585 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 1.300 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 961 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 1.049 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 3.216 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 874 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 1.421 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 342 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 579 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.