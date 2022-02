A Roma meno di 2mila positivi, nel Lazio sono 3900 con 6 decessi e circa 9500 guarigioni - Terzo Binario News

Alessio D’Amato , “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 39.962 TAMPONI, SI REGISTRANO 3.900 NUOVI CASI POSITIVI (-582), SONO 6 I DECESSI (-17), 1.390 I RICOVERATI (-57), 126 LE TERAPIE INTENSIVE (-5) E +9.482 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 9,7%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 1.838.

IL NUMERO DEI GUARITI E’ IL TRIPLO DEI NUOVI CASI GIORNALIERI.

A RIETI PAZIENTE POSITIVA PARTORISCE UNA SPLENDIDA BAMBINA IN PIENA SICUREZZA, UN GRAZIE AGLI OPERATORI E AUGURI ALLA NEO MAMMA.

***ATTIVE LE PRENOTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO NOVAVAX'***Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.*** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 749 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 513 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 576 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 426 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.070 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 383 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 378 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.