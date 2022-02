A Roma il primo ospedale comunale per cani e gatti - Terzo Binario News

Sorgerà nel quartiere della Muratella, accanto al canile municipale

Gli animali sono i migliori amici dell’uomo. Da oggi a Roma avranno anche un ospedale pubblico. È pronto a sorgere nella Capitale, a due passi dal Canile comunale della Muratella. Il Comune di Roma ha già avviato l’iter e animalisti, associazioni e famiglie che al loro interno si sono arricchite della presenza di un pelosetto sperano che il tutto possa diventare realtà già nei primi mesi del 2023.

Importante l’investimento previsto. Ai 150mila euro di progettazione, bisognerà aggiungere ovviamente i costi di realizzazione: ben 3milioni e mezzo di euro, ovvero ciò che servirà per realizzare proprio materialmente la struttura.

Ai lavori di realizzazione della struttura ospedaliera, un’altra eccellente novità per i romani, vale a dire la ristrutturazione del canile della Muratella. Inizialmente, secondo i progetti del Campidoglio, la struttura sarà dedicata ai soli animali che ogni anno già popolano il canile, per poi man mano allargarsi a tutti gli animali dei residenti romani.

Quando aprirà i battenti, quello della Muratella sarà il primo Ospedale pubblico per animali in assoluto non solo di Roma, ma di tutta la Regione Lazio. Un servizio importante dunque per i cittadini e per il mondo dei pelosetti.