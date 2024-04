A Roma il Festival irlandese: sei appuntamenti speciali • Terzo Binario News

Il Festival Irlandese finalmente torna a Roma al Festival del Mondo!!!

Fiera Roma sabato 20, domenica 21, giovedì 25, sabato 27, domenica 28 Aprile e mercoledì 1 Maggio 2024 con tantissime novità un programma musicale straordinario !!!

Gli straordinari Hit Machine Drummers con i loro tamburi da guerra Celtici… e dalla Scozia il gruppo di rock Celtico e più famoso al Mondo: i Saor Patrol !!! Inoltre saranno presenti i balli tipici irlandesi con i campioni di Irish dance…. E e i ritmi Irish della Greenband !!

Uno spettacolo che vi farà letteralmente battere il cuore !!!

Troverete inoltre i campi celtici con numerose attrazioni e intrattenimenti, il mercatino tipico e la straordinaria enogastronomia irlandese con la iconica Guinness e i giochi tradizionali irlandesi.

Ma non solo!!! Con un unico Biglietto potrete visitare contemporaneamente i 30 Festival che si svolgono in contemporanea nei 6 giorni di manifestazione: il Festival dell’Oriente , Expo Japan, il Festival Irlandese, il Festival Scozzese, il Festival Country, il Rodeo di Monta dei Tori, gli spettacoli con i Cavalli, il That’s America, il Festival dei Nativi Americani, il Festival dell’America Latina, il Festival Argentino, il Festival del Brasile, il Festival Spagnolo, il Festival del Giappone, il Festival del Portogallo, il Festival del Brasile, il Sushi Village, il Festival della Salute e Benessere, l’American Motor Show con il ritorno del Monster Truck, il Motor Village, l’Holi Festival, i Giochi dal Mondo, il Festival degli Artisti da Strada, Sport Games, lo Street World Food Festival, la Sfida delle Grigliate, Il Festival della Danza, il Festival del Folklore Romano e tantissimi altri format.

Sei imperdibili giornate che partendo da Roma vi faranno esplorare musica, cultura, gastronomia, folklore e spettacoli emozionanti provenienti da tutto il mondo!!

Vi aspettiamo !!

Orario: 10.00 – 21.00

Acquista online il tuo biglietto: https://wticket1.wingsoft.it/bigliet…/listaEventiPub.do…

Scopri di più sul nostro sito: http://festivalirlandese.it/

Scopri di più sul sito del Festival del Mondo: https://www.festivaldelmondo.it/

Scopri il sito del Festival dell’Oriente: https://www.festivaldelloriente.it/roma/

Scopri come arrivare: https://www.festivaldelmondo.it/come-arrivare/

Scopri i parcheggi gratuiti: https://www.festivaldelmondo.it/parcheggi/

IL BIGLIETTO CONSENTE L’ACCESSO A TUTTI I FESTIVAL PRESENTI IN CONTEMPORANEA. SI ACQUISTA ONLINE SUL SITO: OMAGGIO FINO A 8 ANNI NON COMPIUTI. RIDOTTO A 11,85 EURO DA 8 A 12 ANNI NON COMPIUTI. INTERO 16,85 EURO DAI 12 ANNI. PER I POSSESSORI DI BIGLIETTO ONLINE E’ PREVISTA CORSIA RISERVATA DI INGRESSO IN FIERA SENZA BISOGNO DI PASSARE DALLE BIGLIETTERIE

OPPURE SI ACQUISTA PRESSO LE BIGLIETTERIE. IN OCCASIONE DELL’EVENTO SARANNO ATTIVE LE BIGLIETTERIE DI FIERA ROMA DELL’INGRESSO NORD E LE BIGLIETTERIE DELL’INGRESSO EST: OMAGGIO FINO A 8 ANNI NON COMPIUTI. RIDOTTO A 10 EURO DA 8 A 12 ANNI NON COMPIUTI. INTERO 15 EURO. LE BIGLIETTERIE APRONO POCO PRIMA DELLE 10.00 E RIMANGONO APERTE TUTTO IL GIORNO

PARCHEGGI GRATUITI: ADIACENTI ALLA STAZIONE INGRESSO NORD, I PARCHEGGI DEL COMMERCITY ADIACENTI ALL’INGRESSO EST, E I PARCHEGGI ADIACENTI AL LATO SUD DI FIERA ROMA

PARCHEGGI A PAGAMENTO: LATO NORD, LATO EST DI FIERA ROMA AL COSTO FORFETTARIO DI 5 EURO TUTTO IL GIORNO

PER UN TOTALE DI OLTRE 11.000 PARCHEGGI DI CUI OLTRE 8000 GRATUITI!!