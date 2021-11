A Roma 523 positivi, nel Lazio sono 1097 con 3 decessi e 714 guariti - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU PER UN TOTALE DI 45.964 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.079 NUOVI CASI POSITIVI (-150), 3 I DECESSI (-1), 613 I RICOVERATI (+2), 80 LE TERAPIE INTENSIVE (-5) E +714 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 2,3%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 523.

NEL LAZIO SUPERATE 9,1 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI CON UNA FORTE RIPRESA DELLE DOSI BOOSTER CHE NELLA GIORNATA DI IERI HANNO RAPPRESENTATO L’84% DELLE INTERE SOMMINISTRAZIONI. C’E’ ANCHE UNA RIPRESA DELLE PRIME DOSI ED E’ SIGNIFICATIVO PERCHE’ SI STANNO CONVINCENDO I PIU’ OSTINATI.

BISOGNA TENERE ALTA L’ATTENZIONE, UTILIZZARE LA MASCHERINA ED EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI’* RAFFRONTO CON IL 20 NOVEMBRE 2020: -38 DECESSI, -1.588 CASI POSITIVI,-2.589 RICOVERATI IN AREA MEDICA, -257 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, -60.373 IN ISOLAMENTO DOMICILIARE.

* Terza dose: oltre 440 mila le dosi effettuate.* DOMANI OPEN DAY OVER 40: si terranno domani domenica 21 novembre gli open day per over 40 che abbiano superato i 180 giorni dall’ultima somministrazione del vaccino Covid ***Fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture***Elenco strutture:- San Giovanni Addolorata,- San Camillo (via Quirino Majorana),- Policlinico Umberto I (centro Eastman),- La Vela – Policlinico Tor Vergata,- Fiumicino – Lunga Sosta,- Asl Roma 4 (tutti gli hub)- Asl di Rieti – ex Bosi.

* ATTIVE LE PRENOTAZIONI (SOMMINISTRAZIONI A PARTIRE DAL 22 NOVEMBRE) (HTTPS://PRENOTAVACCINO-COVID.REGIONE.LAZIO.IT/MAIN/HOME) PER LA DOSE DI RICHIAMO RIVOLTA A OVER 40 TRASCORSI I 180 GIORNI DA ULTIMA DOSE. IL SISTEMA COLLOCA L’UTENTE ALLA PRIMA DATA UTILE, BASTA LA TESSERA SANITARIA E SCEGLIERE L’HUB VACCINALE O LA FARMACIA. LE PRENOTAZIONI SONO DISPONIBILI FINO AL 31 GENNAIO PER COLORO CHE HANNO EFFETTUATO L’ULTIMA DOSE IL 30 LUGLIO. IL RICHIAMO PUO’ ESSER FATTO ANCHE DAL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE, IN QUESTO CASO VA CONTATTATO DIRETTAMENTE IL MEDICO.* MONOCLONALI: E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI TRIAGE TELEFONICO AL NUMERO 800.118.800 RIVOLTO A OVER 65 ANNI APPENA RISCONTRATA LA POSITIVITA’ PER LA VALUTAZIONE ALL’ARRUOLAMENTO PER SOMMINISTRAZIONE ANTICORPI MONOCLONALI CHE AVVIENE PRESSO UNO DEI 15 CENTRI O ANCHE A DOMICILIO SECONDO LE INDICAZIONI CLINICHE.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate 820 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 236 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.819 medici di medicina generale e 350 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.* HUB VACCINALI: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 223 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. ***Nelle province si registrano 304 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.