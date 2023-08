A Passoscuro il progetto "Spiagge sicure" è un successo • Terzo Binario News

“Questa mattina (sabato 12 agosto, ndr), con i Consiglieri Comunali Massimiliano Catini e Stefano Calandra, ho fatto visita alla postazione mobile sanitaria a Passoscuro.

È un grande obiettivo raggiunto che mancava da molto tempo. La salute del cittadino è la prima cosa per questa amministrazione e sono lieto che il primo punto sia stato fatto a Passoscuro, anche per tutto il grande afflusso di villeggianti che c’è nel periodo estivo.

Non esiste nelle vicinanze una struttura sanitaria importante per interventi urgenti. Questi presidi sono un primo importante passo per avvicinare alle persone i servizi sanitari, che fino ad oggi sono stati particolarmente carenti”

Lo dichiara il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini in un post Facebook