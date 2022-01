A Ostia Antica si presenta il libro sul naufragio della Costa Concordia - Terzo Binario News

Mercoledì 12 gennaio, alle 11, al Museo delle Navi romane di Fiumicino (Parco Archeologico di Ostia Antica), avrà luogo la presentazione del libro “Sotto le stelle del Giglio”, un’opera che racconta – in chiave romanzata – esattamente a 10 anni di distanza, il naufragio della Costa Concordia, con i destini dei membri dell’equipaggio, dei soccorritori e di alcuni passeggeri che s’intrecciano, in una chiave narrativa inedita, per raccontare quella notte.

L’evento – arricchito dalle testimonianze di chi ha vissuto quel drammatico susseguirsi di avvenimenti, diventandone protagonista – sarà moderato dal giornalista RAI Filippo Gaudenzi, con la partecipazione dell’autore dell’opera, Salvatore De Mola, David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale per il film “La stoffa dei sogni”, e scrittore de “Il commissario Montalbano” dal 2000 al 2021.

Alla presentazione interverrà anche l’attore Cesare Bocci, che leggerà alcuni passi dell’opera “Sotto le stelle del Giglio”, ultima uscita della collana letteraria “Storie di mare”, pubblicata da AllAround, sotto la direzione editoriale dell’Ufficio Comunicazione del Comando generale della Guardia Costiera.

Chi intenda partecipare all’evento dovrà indossare obbligatoriamente maschera protettiva FFP2 marcata CE ed essere in possesso del green pass rafforzato. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il numero 06.65617354.