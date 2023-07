A Montalto nuovo punto informativo della Pro Loco • Terzo Binario News

Per la promozione del territorio e per offrire un servizio informativo ancora più completo ai turisti, la Pro Loco si è messa gratuitamente a disposizione implementando i punti di informazione turistica già presenti al lido di Montalto e a Pescia Romana.

Per tutto il mese di luglio e di agosto è infatti aperto il punto informativo in via Tirrenia n.1 a Montalto di Castro, per i visitatori che desiderano conoscere al meglio le bellezze naturali, culturali e storiche della zona. Grazie alla disponibilità e all’impegno volontario della Pro Loco, questo servizio sarà reso possibile senza alcun costo aggiuntivo.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico del punto informativo sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì: 10-12 e 17-19; sabato: 10-12.

Il numero del punto informativo di Via Tirrenia è il seguente: 380 7683227.