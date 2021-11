A Montalto di Castro buoni spesa per alimentari e farmaci - Terzo Binario News

È online sul sito dell’ente il III avviso pubblico e domanda per l’erogazione dei buoni spesa alimentari e spese medicinali a favore del richiedente e del proprio nucleo familiare in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19.



L’avviso è aperto e a scorrimento fino ad esaurimento delle spettanze o comunque delle risorse disponibili, fermo restando l’utilizzo delle stesse fino al termine dell’emergenza sanitaria.



Possono presentare domanda i singoli/nuclei familiari, già beneficiari della stessa misura economica, con cittadinanza italiana, comunitario o extracomunitario in possesso di un titolo di soggiorno valido.



La domanda può essere presentata fino a 10 giorni antecedenti al termine dell’emergenza sanitaria stabilita al 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga.

