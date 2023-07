A Manziana si presenta il libro di Francesco Mancuso • Terzo Binario News

A Manziana sabato 15 luglio ore 18 presso i locali La limonaia a Piazza Firenze 4 davanti la biblioteca comunale si terrà la presentazione del libro “Tramonti di sogni e albe di realtà, la mia vita in poesia” scritto da Francesco Mancuso. La propone l’associazione Banca del Tempo Trova il tempo.

Tratto dal volume:

Era notte fonda quando, non si sa chi, decise che dovevo uscire dal mio placido lago amniotico, non cacciai un solo urlo, non versai una sola lacrima, stupita guardai le forbici che rompevano il mio legame profondo con mia madre, la guardai incuriosita, Maria era stremata, pallida, con gli occhi lucidi di gioia e del dolore leopardiano che portava sempre con sé, poi cacciai uno strillo potente, avevo fame e avevo già imparato, nel formarsi antico della mia grammatica interiore, che bisognava chiedere con forza per ottenere. La forza delle donne che Francesco ha dentro sé, sigillo della mia vita.

L’incontro, con il patrocinio del Comune di Manziana, prevede la lettura di alcune poesie da parte delle lettricidell’associazione “Voce alle pagine“, accompagnate da brani musicali del maestro di chitarra Vittorio Oteri.