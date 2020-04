A Manziana due guariti dal Coronavirus - Terzo Binario News

La regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi positivi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4.

Sono guarite quattro persone e di queste una donna di 40 anni di Manziana e un uomo di 70 anni sempre di Manziana.

Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni:

Anguillara :19

Bracciano :22 positivi riscontrati di cui un decesso e 2 guariti per un totale di 19 positivi

Campagnano :15

Canale M: 9

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Civitella San Paolo :1

Fiano R: 24 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 1 guarito per un totale di 22 positivi

Filacciano: 2

Formello: 11

Manziana :27 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 4 guariti per un totale di 22 positivi

Mazzano R: 1

Morlupo: 3

Riano: 4 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 1 guarito per un totale di 2 positivi

Rignano: 2 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 1 positivo

Sacrofano: 27 positivi riscontrati di cui 2 guariti per un totale di 25 positivi

Sant’Oreste: 2

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.