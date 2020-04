A Ladispoli torna l'acqua, Moretti: "Guasto serio" - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è terminata la riparazione del guasto a Pozzo Statua. L’erogazione idrica nella zona dei Monteroni è tornata alla normalità mentre nel resto della città durante la notte.

Si consiglia, quando il flusso sarà tornato normale, di far scorrere per un po’ l’acqua prima di utilizzarla.

“Si è trattato di un guasto molto importante – ha detto il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti che ha seguito personalmente i lavori – che ha impegnato duramente i tecnici di Flavia Servizi che hanno lavorato ininterrottamente da ieri sera. Il guasto sul cavo dell’alta tensione ha provocato danni al trasformatore del pozzo. Una grande difficoltà è stata reperire i pezzi di ricambio in questo particolare momento di emergenza sanitaria. L’Amministrazione comunale ringrazia i tecnici di Flavia Servizi per il grande impegno profuso in questo intervento”.