A Ladispoli successo tra i giovani per l’evento per Pascucci Sindaco - Terzo Binario News

A Ladispoli prosegue la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.

Chi ha mosso un nuovo importante passo con un evento pubblico molto partecipato, è Alessio Pascucci, attuale Sindaco di Cerveteri, che nella serata di ieri ha incontrato un vasto pubblico.

“Molto spesso si pensa che le persone, soprattutto le nuove generazioni, si siano allontanate dalla politica. A Ladispoli non è così. Ieri sera eravamo davvero in tanti per costruire una nuova idea di città. Grazie a tutti per essere stati parte di questa serata fantastica, un passo in avanti verso ‘Un nuovo inizio’”, dichiara la coalizione a sostegno della candidatura di Pascucci.