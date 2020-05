A Ladispoli spiagge aperte per lo sport ma non per l'abbronzatura - Terzo Binario News

Aperti prato e Bosco di Palo solo per consentire l’attività fisica

In diretta social il sindaco Alessandro Grando ha spiegato cosa cambierà dal 4 maggio con l’inizio della Fase 2. Questo dopo il ricordo del Prima Maggio alla lapide del cimitero.

Sulle spiagge si potrà andare per svolgere la pratica sportiva individuale e per le passeggiate ma non sarà consentito prendere il sole, così da evitare assembramenti.

Aperti ciclabile e bosco di Palo sempre per l’attività fisica mentre i parchi recintati per bambini restano chiusi.



Dal 5 maggio aperto il cimitero con gli stessi orari pre Covid.