A Ladispoli si studia il bulgaro • Terzo Binario News

A Nord di Roma, esiste una piccola e fiera comunità bulgara che da molti anni custodisce e trasmette l’amore per le proprie terre di origine, tramite la scuola domenicale.

Questa scuola, che è un’oasi di lingua e cultura bulgara, da delle opportunità ai loro figli di conoscere e non dimenticare la storia, le usanze e i costumi del paese.

Quella di Ladispoli è una filiale della scuola “Abagar” di Roma e Nettuno.

Dai primi di maggio è iniziata l’iscrizione dei ragazzi per il prossimo anno scolastico.

Per avere delle informazioni dettagliate, bisogna rivolgersi alla preside Dott.sa Natalia Bossolova: tel. 3297071870

Le lezioni di bulgaro si svolgono presso la scuola “Corrado Melone” di Ladispoli.

Pertanto, non bastano mai le occasioni per ringraziare di cuore il preside della “Corrado Melone”, Dottor Riccardo Agresti per la sua sensibilità e il modo di trattare le diversità culturali come ricchezza.

Българското неделно училище ” Абагар” – Ладисполи, Рим и Неттуно започна записване за учебната 2024/25 година.

Indirizzo email: scuolaabagar@gmail.com

Facebook: Българско неделно училище ” Абагар” Рим, Неттуно, Ладисполи, Италия