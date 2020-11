A Ladispoli si noleggiano prefabbricati per le lezioni scolastiche - Terzo Binario News

Necessarie a garantire il distanziamento, spesa programmata da Palazzo Falcone di 160mila euro e 150mila per gli allacci

Noleggiati box per le scuole di Ladispoli. Investimento da 300mila euro di Palazzo Falcone per garantire il distanziamento degli studenti. La necessità ha costretto il Comune a intervenire con l’utilizzo delle strutture che verranno posizionate in alcuni plessi ladispolani.

Ecco alcuni stralci del documento: “Il comune di Ladispoli, sulla base delle esigenze manifestate dagli istituti scolastici nelle varie riunioni tenute a seguito dell’emergenza sanitaria, ha elaborato studio di fattibilità circa le necessità di installazione di strutture temporanee prefabbricate a supporto delle attività didattiche e ai fini del mantenimento del distanziamento sociale, previsto dai vari decreti messi in atto dal Governo .

Si tratta di “10 box prefabbricati di dimensioni circa di mq 30 e altri quattro di dimensioni circa di mq 15, forniti dei principali servizi, come luce, riscaldamento, raffrescamento e in regola con le normative relative all’edilizia scolastica.

La stima complessiva è di € 311.040,00, di cui € 161.040,00 per i noleggio di strutture temporanee prefabbricate ed € 150.000,00 per le opere strettamente necessarie per la sistemazione delle aree di posa e realizzazione degli allaccia alle reti”.

Accettato il preventivo della Algeco S.p.a. di Marcignago, in provincia di Pavia.