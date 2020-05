A Ladispoli sette locali a menù fisso per la Festa della Mamma - Terzo Binario News

La Festa della Mamma può essere anche una occasione per fare una buona azione. Nasce a Ladispoli #aggiungiunpastoatavola, ovvero l’unione di sette aziende capitanate da giovani imprenditori che hanno deciso di unire le forze per fare bene e per far del bene alla Città.

Domenica sarà possibile pranzare con un menù a prezzo fisso che vedrà scendere in campo Papete, La Paranza, Equo Risto, Prime, Emporio, Mavì e La Cantina di Andrea rispettivamente per antipasto, primo, secondo, dolce, gelato e vino.

“E’ una bellissima iniziativa – ha commentato Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive, servizi informatici, servizi anagrafici e comunicazione – sono orgogliosa dei giovani imprenditori Ladispolani, che hanno deciso di lavorare tutti insieme nel segno della ristorazione di qualità e del sociale. Parte del ricavato infatti sarà devoluto ad Animo Onlus, una associazione molto attiva sul territorio non solo in questo momento di emergenza sanitaria. Grazie ragazzi e buona festa della Mamma!”