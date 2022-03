A Ladispoli raccolta alimentare per l'Ucraina di Insieme per Vivere: ecco i punti - Terzo Binario News

L’Associazione “Insieme per Vivere” – ONLUS, comunica che continua la campagna di solidarietà verso la popolazione afflitta dalla guerra in Ucraina con la raccolta alimentare e di generi di prima necessità che sta avvenendo in questi giorni presso i seguenti punti vendita commerciali:



– Supermercato CONAD “LA PALMA” – Piazza Falcone snc – Ladispoli



– Supermercato URRA’ – Via Alessandro Manzoni 74/76 – Cerveteri



– Supermercato META – Via Monteverdi 25 – Loc. Valcanneto – Cerveteri

– Negozio “Il CHIOSCO DI ZIA BIBY” – Via Mario Pelagalli 6 – Cerveteri



Inoltre proseguono le nostre attività di assistenza sul territorio di Cerveteri e Ladispoli alle persone o le famiglie in temporanea difficoltà e a questo proposito per ogni tipo di esigenza o per collaborare nell’opera di volontariato si prega far riferimento ai seguenti recapiti tel 3920774096 – mail alberto47dia@libero.it maggiori informazioni sulla nostra pagina Facebook.

Il Presidente

Alberto D’Innocenzi