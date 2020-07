"A Ladispoli pochi indossano la mascherina negli esercizi pubblici" - Terzo Binario News

Una cittadina ladispolana amareggiata per un obbligo disatteso disatteso

Una cittadina ladispolana manifesta il suo disappunto per il mancato obbligo di indossare la mascherina nei locali pubblici.

“Purtroppo si devono rispettare le regole sempre ,non solo nell’emergenza . Mi chiedo allora come mai nei supermercati ,nelle farmacie , nell’abbigliamento tutti portano le mascherine, noi clienti portiamo le mascherine e ci distruggiamo le mani con il gel e poi in molti bar ,rosticcerie, pasticcerie stabilimenti balneari si sta senza mascherina parlando tranquillamente sui cibi e sui caffè ed elargendo le fatidiche goccioline ovunque. E i controlli dove sono ? Le regole sono per tutti o ci sono categorie privilegiate? Mi sembra tutta una farsa!”

