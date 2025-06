A Ladispoli ordinanza anti spreco idrico • Terzo Binario News

Per far fronte all’aumento dei consumi e tutelare le risorse idriche durante il periodo estivo, il Sindaco Alessandro Grando ha emesso l’ordinanza n. 59 del 28 maggio 2025, in vigore dal 21 giugno al 30 settembre 2025, con cui vengono introdotte limitazioni all’uso dell’acqua potabile per finalità non strettamente domestiche.

In particolare, l’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua potabile, proveniente dai pubblici acquedotti, per le seguenti attività:

• irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde;

• riempimento di piscine, fontane e vasche;

• lavaggio di cortili, piazzali;

• lavaggio di veicoli (fatta eccezione per gli impianti autorizzati);

• qualsiasi altro uso improprio della risorsa diverso da quello alimentare, domestico, per l’igiene personale, per uso medicale.

Per queste attività, l’uso dell’acqua potabile è consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e l’1:00 del giorno successivo.