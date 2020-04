A Ladispoli opera nel sociale la Nuova Acropoli - Terzo Binario News

“Loro sono la “Nuova Acropoli Ladispoli”, un’associazione di filosofia, cultura e volontariato presente in 14 città d’Italia e in 60 paesi del mondo.

A Ladispoli opera da 9 anni ed ha la sede in Via Fiume 108.

Promuove la valorizzazione dell’uomo, della società e dell’ambiente attraverso azioni di volontariato che siano ispirate da una “filosofia attiva”, una speciale formula di azione che coniuga il pensiero comparato di Occidente ed Oriente alla pratica di vita.

Nella nostra città da più di 6 anni ha adottato i giardini di Via Claudia, con turni settimanali di pulizia ecologica, pratica pedagogica per tutti i giovani coinvolti.

Realizza attività di ecologia sulla spiaggia, sempre in collaborazione con il Comune, e promuove la cultura del volontariato e del senso civico attraverso corsi di formazione gratuiti.

Nella propria sede e nelle scuole offre lezioni ed incontri legati al territorio per il ciclo “Ladispoli cittadamare”, sulla cultura della sicurezza e del primo soccorso e organizza serate di giochi tra arte, storia e filosofia.

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stata inserita all’interno del Centro Operativo Comunale e si è messa a disposizione per la raccolta alimentare nei supermercati e per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Attraverso il canale Telegram “Nuova Acropoli Ladispoli” e la newsletter sta offrendo a tutti i soci e i simpatizzanti attività di corretta informazione, sostegno scolastico, promozione della lettura e della manualità, con incontri online, che rendano gradevole e proficuo questo #ioresto a casa, nello sviluppo di vocazioni naturali e di una sempre maggiore autonomia.

Tra le sfide domiciliari lanciate: confezionare mascherine gratuite, dedicarsi all’orto anche per scoprire le proprietà delle erbe selvatiche e ricavarne essenze, imparare a generare il lievito madre e fare il pane, realizzare attività artistiche, confezionare cassette per i libri per future biblio-casette per i parchi della città, attività tutte che possano promuovere l’unione delle generazioni, tra figli e genitori.

Anche grazie all’Associazione Nuova Acropoli a Ladispoli nessuno viene lasciato solo”.

Alessandro Grando