A Ladispoli lo spettacolo "La cena dai Chiappetta" • Terzo Binario News

“Sabato 3 febbraio alle ore 21,00 e domenica 4 febbraio alle ore 16,30 in via dei Fiordalisi 14 a Ladispoli, avrà luogo lo spettacolo teatrale “La cena dai Chiappetta” presso la sala teatrale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Una esilarante commedia in due atti con protagonista un ingegnere alla disperata rcierca di una promozione di lavoro. Felice Chiappetta, questo è il suo nome, dovrà vedersela con una moglie bisbetica, un vicino invadente, due figli rivoluzionari, due suoceri impresentabili e una cameriera burlona. Riuscirà il nostro eroe ad ottenere la promozione? Venite a scoprirlo.

L’evento è realizzato dalla APS “Manonèunacosaseria”, l’associazione di Promozione Sociale è stata istituita con l’intento di praticare, promuoivere e diffondere la cultura e l’arte del teatro ispirando la sua attività ai valori umani, è iscritta al Registro Unico del Terzo Settore – Regione Lazio, all’albo comunale e alla Unione Libero Teatro Italiano.

I soci sono animati da una grande passione per il teatro che li coinvolge nelle varie fasi della ralizzazione di uno spettacolo: dalla scrittura del testo alla messa in scena, passando per le prove, la scenografia, i costumi, il trucco, le luci, la regia, tutte persone che amano il teatro e che si divertono a farlo, si emozionano e tentano di emozionare il pubblico.

Lo spettacolo è a ingresso libero con raccolta fondi a favore dell’APS, per ulteriori informazioni si può contattare il 3351422926 (dalle 19 alle 21)”.

Il Presidente APS Manonèunacosaseria Renato Terrevoli