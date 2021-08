A Ladispoli lo Sbarco di Enea - Terzo Binario News

“Nella suggestiva spiaggia Arenile di Fosso Vaccina a Ladispoli, sabato 7 agosto 2021, si è realizzato con successo lo spettacolo teatrale multimediale “Eneide”, con la straordinaria regia di Agostino De Angelis, che è riuscito a coinvolgere diverse forme artistiche, tra teatro, musica, canto, pittura, scultura, performance equestri e multimedialità.

Il pubblico accorso numeroso, ha potuto godere oltre che della suggestione del luogo e delle ottime performance degli attori e artisti coinvolti, la storia del mito di Enea, dove nell’VIII libro del Poema viene descritto il suo arrivo sulle coste laziali e in particolar modo l’arrivo nel territorio etrusco tra Alsium e Caere.

Ne è emersa la bravura di tutti gli attori coinvolti, partendo dalla straordinaria presenza del tenore Fabio Andreotti accompagnato al piano da Fabio Montani, gli allievi della scuola di cinema “Santa Marinella Viva” di Sonia Signoracci con altri attori provenienti da altre compagnie, che hanno interpretato i vari personaggi del Poema, con l’interazione dei cavalieri dell’associazione equestre “Colle Etrusco”. Il luogo scelto per la rappresentazione, oltre che essere esaltato dalle luci di scena, ha avuto da cornice le tele di Andrea Cerqua, le sculture di Mirko Mauro, le opere artistiche di Sergio Bonafaccia e gli oggetti di scena dell’Associazione “I Rasenna”.

Come sempre De Angelis riesce con estro e piglio, a trasformare i luoghi della storia e della memoria in palcoscenici teatrali originali, avvincenti e stimolanti.

Come sempre presente l’amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore alla Cultura Marco Milani, che ha espresso i più vivi complimenti per lo spettacolo organizzato dall’Associazione ArcheoTheatron e ribadito il grande ruolo della cultura e l’interesse dell’amministrazione per eventi di tale spessore artistico. Presenti alla serata anche il consigliere comunale Raffaele Cavaliere e l’avv. Giorgio Lauria che si sono congratulati per l’ottima riuscita della manifestazione culturale”.