A Ladispoli la Dinamo Basket è ripartita - Terzo Binario News

“La Dinamo e’ ripartita !

La Pallacanestro Dinamo e’ una delle prime societa’ sportive che, tra tutte le realta’ del territorio locale che praticano sport di squadra e di contatto, e’ ripartita con le attivita’ indoor dopo il lockdown; questa settimana sono infatti iniziati i minicamp di specializzazione sulle abilita’ motorie necessarie per il giocosport del minibasket, nelle palestre Corrado Melone e Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli, e abbiamo quindi voluto incontrare il Dott. Francesco Gianfreda, VicePresidente e Delegato alla Vigilanza della Dinamo per farci raccontare quale sono state tutte le attivita’ propedeutiche necessarie per poterlo fare in sicurezza, in termini di organizzazione operativa e costi, e soprattutto come le persone (i genitori, visto il contesto specifico di riferimento) stanno accogliendo l’iniziativa.

Domanda: Dottor Gianfreda, ci spieghi innanzittutto cosa significa il suo ruolo di “Delegato alla Vigilanza”

Francesco Gianfreda : Il Delegato alla Vigilanza e’ una figura che e’ stata introdotta nelle Linee Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi ulteriormente meglio descritta dalla Federazione Italiana Pallacanestro nel protocollo sulle modalita’ di svolgimento degli allenamenti nella pallacanestro cui noi ovviamente facciamo pieno riferimento. Il Delegato ha il compito primario di vigilare sul rispetto delle disposizioni tese a prevedere la diffusione del Covid-19, cosi come esplicitate dalle normative di riferimento e, soprattutto, cosi come contestualizzate nello scenario operativo delle singole societa’, ovvero tutto quello che si deve fare e tutto quello che non si puo’ fare in funzione del tipo e delle dimensioni delle palestre in uso, del numero degli iscritti che frequentano i corsi, delle infrastrutture a disposizione come per esempio presenza o meno di impianti di condizionamento, sala pesi, sala massaggi/infermeria, etc..

D.: Quindi, se capiamo bene, dalle Linee Guida generali ne deriva un lavoro di analisi puntuale da cui poi scaturiscono le regole da osservare. Ma chi fa questa analisi di dettaglio ?

F.G.: Alla Dinamo il nostro Presidente durante i Consigli Direttivi ci ripete in continuazione che, soprattutto nei momenti di difficolta’ o indeterminatezza, dobbiamo seguire il primo dei nostri due motti societari : “Opus Facere”. Non sono un latinista provetto, quindi spero che qualcuno non arricci il naso, ma l’interpretazione che tutti diamo e’ la seguente : “Facciamo il lavoro, Facciamo per capire, Facciamolo meglio”; quindi per tornare alla domanda, la risposta e’ che l’analisi ce la siamo fatta da soli, chiedendo ovviamente aiuto anche a professionisti di Sicurezza sul Lavoro, e alla fine il documento attuativo delle cose da fare e soprattutto di quelle da non fare per minimizzare i rischi, in cui vengono descritte dettagliatamente le procedure da seguire e i criteri per la classificazione del rischio, siamo riusciti a formalizzarlo e pubblicarlo. Il lavoro e’ stato molto impegnativo, ma per noi trasparenza, correttezza e benessere degli iscritti sono valori e priorita’ assolute.

D.: Per curiosita’, il secondo motto qual’e’ ?

F.G.: Una forma di ripetizione rafforzativa e meno aulica del primo : “muovere il culo”. Come dicevo non sono un latinista, spero quindi che qualcuno non arricci il naso anche qui…

D.: OK, andiamo avanti e riprendiamo il nostro discorso; nella pratica, quali sono le misure pratiche che avete adottato per poter ripartire in sicurezza?

F.G.: Le misure che abbiamo adottato e che stiamo continuando ad adottare… e’ molto semplice, sono tutte quelle elencate e descritte nel nostro protocollo attuativo. Cerco di elencare le principali, partendo dal presupposto che sono tutte misure ricorsive o iterative: sanificazione straordinaria della palestra fatta da ditta specializzata e certificata, controllo e registro degli accessi secondo le modalita’ descritte nel protocollo ovvero misurazione della temperatura in entrata, divieto per chi presenta sintomi o per chi e’ stato anche solo potenzialmente in contatto con persone positive al Covid, compartimentazione degli spazi comuni e/o attigui alla palestra vera e propria, affissione di segnaletica informativa verticale e orizzontale, uso e invito all’uso di Dispositivi di prevenzione tipo gel e mascherine, sanificazione ordinaria di strumenti, attrezzi e locali utilizzati, compilazione di modulistica di controllo come checklist operative giornaliere, autodichiarazioni “covid free” di chi accede, corsi a numero chiuso, e tante altre piccole ma importantissime cose.

D.: tante cose, tanti costi immaginiamo… come pensate di riuscire a gestire lo sforzo economico e qual’e’ il ritorno che state avendo “dal campo”, ovvero dai vostri iscritti ?

F.G.: i costi “causa Covid” sono notevoli, quantomeno per una societa’ come la nostra, ma non e’ certo nostra intenzione “scaricarli” sui nostri iscritti. Contiamo di poter comunque avere sotto controllo la situazione economica/finanziaria se Federazione e Istituzioni (Comune e Citta’ Metropolitana) manterranno fede alle promesse di abbassare i costi di tesseramento, iscrizione, tasse gare, e di affitto delle palestre. Tutto questo ci aiutera’ per poter continuare ad investire sul fronte della sicurezza. La nostra politica del resto e’ sempre stata quella di fornire servizi low-cost ma con il massimo della qualita’, quindi quello che proveremo anche a fare sara’ quello di impegnarci ancora di piu’ per incrementare ulteriormente il numero dei nostri iscritti. Sara’ una sfida dura, perche’ dovremo vincere le perplessita’ e le paure che in tanti, comprensibilmente, hanno e avranno ancora; ma i miniCamp settimanali che abbiamo fortemente voluto far partire a Luglio, oltre a fare come crediamo la gioia di qualche bambino e bambina, e gia’ questo ci basterebbe, hanno anche lo scopo di dare un segnale, forte, chiaro, inequivocabile, a tutti i nostri iscritti e non solo: la Dinamo c’e’, ripartire in sicurezza si puo’ e si deve, noi siamo gia’ pronti, chi viene o verra’ da noi puo’ e deve sentirsi protetto e in buone mani !”.