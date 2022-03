A Ladispoli il pesce è Joya - Terzo Binario News

La novità del ristorante di via Filippo Moretti, con il pescato del giorno cucinato secondo tradizione e innovazione

Il pesce – e la carne per chi non gradisce – per mangiare ad alto livello.

La novità sul lungomare ladispolano è il Joya Restauran, un nuovo locale che propone ampia scelta che va dai diversi piatti freschi all’asporto, il domicilio e alla pizza gourmet.

“Un locale raffinato nel centro di Ladispoli”: così si definisce il Joya Restaurant che punta su freschezza e qualità.

I piatti vengono preparati con prodotti tipici pescati giornalmente sul posto, proponendo specialità raffinate come il cruditè di pesce e le pizze gourmet dal create con i migliori prodotti della zona.

“I criteri del Joya Restaurant si basano sulla qualità del nostro pesce crudo, e dalle preparazioni dei piatti di pesce del nostro Chef” scrivono su https://www.joyarestaurant.it/ladispoli/

Ma nessuno rimane a bocca asciutta: infatti chi non mangia pesce potrà degustare il menù con piatti di carne, sempre nella massima armonia e qualità degli alimenti.