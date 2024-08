A Ladispoli il Festival del Fumetto • Terzo Binario News

Nel fine settimana del 7 e 8 settembre

Ladispoli continua una marcia di iniziative estive dalle mille sfaccettature. Nel weekend poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, quello del 7 e 8 settembre, nel cuore della città va in scena uno spettacolo per grandi e piccini.

A scendere in campo stavolta sono tutti gli amanti dei fumetti e del retrogaming. Il Circolo Chaplin, in collaborazione con Mondo Studio, 80vogliadiarcade e la Scuola Internazionale di Comics organizza, proprio al centro della città, una due giorni dedicata al fantastico mondo del fumetto e dei videogiochi anni 80/90.

Piazza Rossellini sarà palcoscenico di una sfilata di ospiti incredibili. Infatti l’organizzazione del Ladispoli Comics & Games come sempre ha pensato in grande. Sabato 7 settembre Fabrizio Manfredi, direttore di doppiaggio, fra i più famosi, che ha dato la voce ad attori del calibro di Johnny Depp e Leonardo Di Caprio, sarà uno degli ospiti della giornata, raccontando le sue esperienze e gli aneddoti che hanno contraddistinto il suo mitico personaggio Fry di Futurama.

Ma siamo solo all’inizio. Sabato sarà la giornata del premio Maestri del Fumetto Città di Ladispoli 2024. Premiazione che vede protagonisti fumettisti di fama nazionale ed internazionale. Fra gli altri, annoveriamo due mostri sacri del disegno che saranno in quel di Ladispoli nei giorni del Festival: uno è Enrique Breccia, nato in Argentina classe ’45, fumettista ed illustratore di fama internazionale. Pubblica opere in tutto il mondo e partecipa da protagonista indiscusso a progetti della Marvel, Batman Gotham Nights (a cui è dedicata la copertina dell’evento), Dylan Dog e Tex. Un vero Maestro del fumetto che sarà a disposizione del pubblico per il firma copie e per raccontare la sua carriera immensa. Rimaniamo nell’Olimpo degli illustratori presentando il secondo ospite incredibile: Paolo Eleuteri Serpieri. Autore dalle opere infinite, il fumettista e illustratore italiano ha ricevuto riconoscenze in tutto il mondo. Sicuramente uno dei più importanti artisti del bel paese. Nel 2017 riceve, il Romics d’Oro, un premio alla carriera. Un percorso che comincia da lontano nel quale l’artista veneziano ha sempre primeggiato per qualità e doti artistiche. Saranno presenti anche: Fabrizio De Tommaso, Emiliano Albano, Alessandro Bilotta, Eleonora Carlini, Fabio Mantovani, Giorgio Spalletta, Mario Rossi, Alessio Avallone, Passepartout, Midori Yamane, Mauro Talarico.

Ci sono tutti gli ingredienti per un weekend esplosivo: 20 stand a tema, un torneo di ufficiale Lorcana (il gioco di ruolo Disney che sta spopolando proprio in questi mesi) sessioni di D&D, tornei di retrogames con tanto di museo del videogioco organizzato a pochi metri dal festival, e, proprio sul palco di Piazza Rossellini il concerto della famosa Ufo Rock Band che rocckeggerà le più belle sigle dei cartoni animati. Gare cosplay, sfilate e tante altre sorprese alle quali solo chi verrà in piazza quel weekend avrà la fortuna di assistere. Ladispoli si sta preparando ad un evento, GRATUITO ovviamente, che accoglierà gli amanti del settore da ogni parte della provincia di Roma. Quindi passeggiate per il viale Italia durante l’ultima notte bianca, fate acquisti, bevete e mangiate qualcosa fino ad approdare in piazza per questo evento che continua in bellezza le serate estive ladispolane. Info su www.comixpoli.it