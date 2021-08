A Ladispoli fontanella ripristinata ma intanto i vandali abbattono le palme - Terzo Binario News

Neanche il tempo di vedere ripristinata la fontanella decapitata in via Firenze, di cui si era parlato sia qui che qui, che a finire a terra sono state le palme.

Una ladispolana segnala – apprezzando – il ritorno al funzionamento del nasone (“sperando che resista ai vandali” ha commentato) ma ha pure dovuto constatare come all’inizio via Odescalchi di fronte a Tripolina si continui con i danneggiamenti gratuiti contro il bene pubblico, “già di per sé poco curato. Quello che si vede in foto è in quello stato dalla notte tra sabato e domenica”.

