A Ladispoli e Cerveteri Postamat a singhiozzo. le Poste: "Tutto risolto" - Terzo Binario News

Utenti delle Poste furiosi per una serie di disservizi capitati ai Postamat dei due uffici di postali di Ladispoli e a quello di Cerveteri.

In particolare già prima delle festività natalizie il funzionamento era stato a singhiozzo, costringendo a fare le file canoniche anche per un semplice prelievo. Negli ultimi giorni poi il problema si è acuito e le lamentele moltiplicate, specie dei fruitori disabili.

Questa la risposta dell’azienda che da una parte ammette i disagi e dall’altra fa sapere che sono stati risolti. “Poste Italiane chiarisce che ad oggi i due ATM Postamat dell’ufficio postale di Ladispoli (via Mario Sironi) e l’ATM di Ladispoli 1 (via Regina Margherita) risultano entrambi regolarmente operativi. Quest’ultimo (via Regina Margherita) ha effettivamente subito una temporanea interruzione durante la giornata di ieri, 9 gennaio. Le problematiche sono state prontamente risolte con il tempestivo intervento dei tecnici.

Riguardo l’ATM dell’ufficio postale di Cerveteri, si precisa come il personale tecnico sia intervenuto in più occasioni per cercare di riparare un guasto di difficile soluzione e ripristinare la continuità di servizio. Con l’ultimo intervento di oggi, il problema appare risolto e da domani, sabato 11 gennaio, l’ATM tornerà disponibile per i prelevamenti automatici di contante e per tutte le operazioni consentite.

L’Azienda ricorda che nelle vicinanze sono operativi anche gli ATM Postamat di Furbara Cerenova, Passoscuro, Valcanneto di Cerveteri, Marina di San Nicola; Torrimpietra e Santa Severa.

Poste Italiane – Media Relations