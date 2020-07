A gonfie vele i corsi di windsurf, kitesurf e surf della ‘Pierschool’ di Tarquinia - Terzo Binario News

Sono attive lezioni di windsurf per bambini a partire da 5 anni e per adulti, in gruppi di massimo 4 allievi, e anche private individuali

Stanno andando a gonfie vele i corsi di windsurf, kitesurf e surf, rivolti a grandi e piccoli, organizzati dalla ‘Pierschool’ di Tarquinia. Rivolti sia ai principianti sia ai più esperti, i corsi della ‘Pierschool’ possono essere tenuti, oltre che in italiano, anche in inglese e spagnolo da parte di istruttori abilitati da VDWS (Verband Deutscher Windsurfing) e da IKO (International Kiteboarding Organisation) e specializzati nell’insegnamento a tutti i livelli.

Sono attivi corsi di windsurf per bambini a partire da 5 anni e per adulti, in gruppi di massimo 4 allievi, e anche lezioni private individuali. Anche i corsi di surf sono aperti ai bambini, che possono iniziare già dai 3/4 anni di età, mentre per gli allievi più avanzati la ‘Pierschool’ offre trasferte nelle zone circostanti in caso di wave-warning. I corsi di kitesurf sono invece aperti a tutti coloro che hanno compiuto 14 anni, con lezioni specifiche per imparare o perfezionare salti e manovre.

La scuola di surf, windsurf e kitesurf è nata nel 2016 dal sogno e dall’idea di due fratelli – Pierfrancesco ed Edoardo Biaggi – grandi amanti di queste discipline sportive fin da bambini e con sede a Tarquinia Lido (stabilimento Mare Club Fipsas, Lungomare delle Nereidi 34).