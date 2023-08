Due giorni di intrattenimento, di musica e di… pollo! A Furbara arriva la Chicken Fest!

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 agosto al Campeggio dell’Aeronautica Militare in Via Aurelia n 47.200. Non mancheranno stand gastronomici, mercatini di artigianato e musica dal vivo. Ad animare la serata, l’allegria e la spensieratezza degli Accordi dei Ricordi.