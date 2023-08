A Fregene presentazione del libro di Daniela Tagliafico "Re Giorgio, dietro le quinte di una Presidenza" • Terzo Binario News

Appuntamento alla biblioteca Gino Pallotta di Fregene. DANIELA TAGLIAFICO, giornalista e scrittrice, autrice del libro “Re Giorgio, dietro le quinte di una Presidenza” Ed.Rai Libri, sabato 26 agosto alle ore 18,30 presenterà il suo libro insieme alla vice Direttrice del TG1 COSTANZA CRESCIMBENI e a ELIO BERARDUCCI, già Consigliere dell’ex Presidente della Repubblica.

Il libro: La storia di uno dei Presidenti più discussi e amati nella storia della Repubblica Italiana. Il New York Times lo soprannominò KING GEORGE, aprendo un dibattito che dura ancora oggi: se cioè Giorgio Napolitano abbia introdotto in Italia una Repubblica semipresidenziale, favorito anche dalla permanente debolezza delle coalizioni di governo. Le sue parole d’ordine sono sempre state: Costituzione, invito a superare la rissa permanete tra i poli, dialogo. Nel dirlo è stato pacato all’inizio, determinato e duro alla fine, come quando, in occasione della rielezione alla Presidenza, ha lanciato un aspro “j’accuse” a tutti i i partiti. Daniela Tagliafico, storica Direttrice di Rai Quirinale, racconta il suo profilo politico, istituzionale e umano, tra inflessibilità e commozioni, severità e ironie, rigidità e qualche abbandono. Delineando, nel racconto delle sue passioni, cinema, teatro, musica, poesia, una personalità diversa e inaspettata.