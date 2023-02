A Fregene il gruppo della biblioteca legge Toni Morrison • Terzo Binario News

Ancora un appuntamento del Gruppo di lettura della biblioteca “Pallotta” di Fregene, giovedì 23 febbraio alle 18.

Stavolta il libro di cui si discuterà sarà a firma della grande scritrrice afroamericana Toni Morrison, vincitrice del Nobel per la Letteratura: il titolo è “L’occhio più azzurro”, edito da Pisckwick.

Chiunque può accedere agli i contri, non bisogna necessariamente aver letto il libro, così come non è obbligatorio intervenire. Però per aderire il nominativo va comunicato alla mail bibliofregene@libero.it.