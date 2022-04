A Fiumicino si torna oltre i 500 positivi - Terzo Binario News

“I positivi nel Comune di Fiumicino tornano sopra quota 500, 508 per l’esattezza. Questo a fronte di 37 nuovi casi e 22 guariti dall’ultima comunicazione della Asl Rm3. Di questi 226 sono uomini, 282 donne, con un’età media di 39 anni”.

Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Isola sacra e Fiumicino – aggiunge – detengono il 69% dei casi totali, seguite da Parco Leonardo con il 12% e Fregene con il 6%. Come si nota la situazione al momento è piuttosto stabile, ma l’impegno di tutti deve essere quello di far sì che tali numeri scendano e in breve tempo. Solo con l’impegno di ognuno di noi riusciremo in questo intento”.