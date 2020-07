A Fiumicino riduzione della Tari per famiglie con disabili o anziani - Terzo Binario News

Ricordiamo che, anche quest’anno, il comune di Fiumicino ha stanziato in Bilancio le somme, per riconoscere le riduzioni della tassa rifiuti per le famiglie residenti con almeno un disabile grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), e per i nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto 65 anni.

Il termine di presentazione della domanda, con allegati i documenti necessari, scadrà il 31 luglio 2020.

Stanno pervenendo al Comune diverse segnalazioni circa la difficoltà di poter ottenere, entro il 31 luglio 2020, l’ISEE 2020, a causa del rilevante carico di lavoro dei CAF e del particolare momento di emergenza COVID.

Per agevolare i cittadini interessati, si precisa che nel caso in cui l’ISEE non fosse ancora disponibile alla data del 31 luglio prossimo sarà sufficiente dimostrare di aver presentato ALL’INPS O AD UN CAF, ENTRO LA STESSA DATA, la richiesta dell’ISEE 2020, allegando, pertanto, alla domanda di riduzione COPIA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) reperibile sul sito www.inps.it.

Successivamente e, comunque, entro e non oltre il 31 agosto 2020 dovrà essere inoltrato l’ISEE 2020 all’ufficio entrate del Comune, con le modalità già previste per la presentazione della domanda di riduzione Tassa Rifiuti; in caso contrario, la domanda di riduzione sarà esclusa.

Per qualunque informazione è possibile contattare:

• l’ufficio Entrate del Comune al numero 06/65210245 – email: servizio.tributi@comune.fiumicino.rm.it;

• la società Fiumicino Tributi S.p.A., sita in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino (Rm), nei seguenti giorni ed orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

martedì – giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (con possibile interruzione a metà giornata per sanificazione)

Numeri di telefono:

CENTRALINO 06.65043210

TASSA RIFIUTI 06.65043253