A Fiumicino Lucia Franchini nuova comandante della Polizia locale - Terzo Binario News

“Dallo scorso 2 gennaio ha preso il comando della nostra Polizia Locale la dottoressa Lucia Franchini”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Ex dirigente della Polizia di Stato con esperienza trentennale di cui gli ultimi anni proprio a Fiumicino, la dottoressa Franchini è stata scelta per il lavoro svolto in questi anni di permanenza nella nostra città – continua Di Genesio Pagliuca -. Preparata e competente, è anche una profonda conoscitrice del nostro territorio e delle sue dinamiche”.

“Nel suo ruolo di comandante, sarà affiancata dalla vicecomandante, dottoressa Daniela Carola – sottolinea il vicesindaco -, che voglio ringraziare per l’operato attento e puntuale nei mesi in cui ha guidato il Comando di Fiumicino e inaugurando, di fatto, una nuova fase a guida femminile. A Fiumicino non era mai successo prima e siamo orgogliosi di essere stati i primi a fare questa scelta”.

“Con il nuovo contratto e le soluzioni a problemi atavici che rendevano poco pratica l’organizzazione del corpo di Polizia Locale, siamo sicuri che il nostro Comando potrà lavorare nel modo migliore e più efficiente possibile – conclude Di Genesio Pagliuca -. Alla dottoressa Franchini il nostro benvenuto e il nostro augurio di buon lavoro”.

“Sono lieta della fiducia che mi è stata concessa – aggiunge la dottoressa Franchini – e lavorerò, in collaborazione con tutto il Comando, per garantire il maggior livello possibile di sicurezza e rispetto delle regole sul territorio”.