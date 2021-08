A Fiumicino i positivi scendono a 233 - Terzo Binario News

“Segnali positivi emergono dall’ultimo bollettino della Asl Rm3 sui contagi nel nostro territorio.

Scendono a quota 233, infatti, i positivi totali, 28 meno di ieri. Questo a fronte di 15 nuovi casi e 43 guariti rispetto all’ultima comunicazione. Le donne colpite sono 107, gli uomini 126, con una età media di 30 anni. Le località maggiormente interessate restano Fiumicino e Isola sacra (con il 64% dei casi totali), seguite da Fregene (9%), Parco Leonardo e Aranova (entrambe al 5%)”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Non illudiamoci che siamo fuori pericolo – conclude – perché basta poco per far ricrescere i contagi. Invito dunque la cittadinanza ad essere scrupolosa, a seguire comportamenti corretti in termine di prevenzione e, se possibile, a vaccinarsi. E’ l’unico sistema per debellare questo virus”.