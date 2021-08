A Fiumicino i positivi salgono a 213 - Terzo Binario News

“Sale ancora il totale delle persone positive in città: oggi tocchiamo la punta di 213”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Secondo il report della Asl Rm3, ci sono 7 nuovi contagi e 1 solo guarito rispetto a ieri – spiega -. Il 67% del totale si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino mentre tra le altre località le più colpite sono Fregene (10%) e Parco Leonardo (6%). L’età media è sempre di 31 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.26”.

“La campagna vaccinale con il camper è andata molto bene – sottolinea il sindaco -: circa 2000 le persone che si sono vaccinate con Johnson&Johnson ed è un ottimo risultato. Ma non dobbiamo fermarci e bisogna che chi ancora non è vaccinato prenoti la sua dose al più presto, specialmente i più giovani. Questo per evitare chiusure a breve scadenza, ma soprattutto in vista della riapertura delle scuole: dobbiamo fare in modo che la scuola ricominci in presenza per tutte e tutti”.

“Ricordo, inoltre, che è importantissimo continuare a seguire le regole anche se si è vaccinati – conclude -: quindi l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto quando ci sono molte persone e, comunque, mantenere la distanza dagli altri”.