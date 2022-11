A Fiumicino i bambini sono “Nati per leggere” • Terzo Binario News

L’appuntamento è per sabato 19 novembre nella Sala di via del Buttero, a partire dalle 10

È programmato per il mese di novembre, nel corso della Settimana nazionale Nati per Leggere e dei Diritti dei Bambini, l’avvio del progetto locale Nati Per Leggere a Fiumicino 10.

Il Progetto locale Nati per Leggere a Fiumicino, promosso dalla Biblioteca dei Piccoli di Maccarese in cooperazione con la Biblioteca comunale di Villa Guglielmi, è ormai da considerarsi un Progetto a lungo termine, sostenuto con consapevolezza e sistematicità dalla Amministrazione comunale.

Si tratta di un’iniziativa che vanta ormai un trascorso decennale (1° ed. 2009) nelle scuole del nostro territorio e presso la Biblioteca dei Piccoli. Per l’importante anniversario, in collaborazione con la Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, prof.ssa Antonella Maucioni, sono previste diverse attività.

Sabato 19 novembre, dalle ore 10:00, nella Sala di via del Buttero a Maccarese, ci sarà un grande evento inaugurale dedicato a bambini e bambine, genitori, insegnanti, educatori, ovvero tutti coloro che condividono

il piacere di leggere con i bambini e le bambine

la convinzione di tutelare il loro diritto alle storie.

A dare il via alle letture ad alta voce ci saranno ospiti d’eccezione: Ezio Di Genesio Pagliuca

(vicesindaco), Antonella Maucioni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune), Fernanda Melideo (pediatra, coordinamento Nati per Leggere Lazio) e poi volontari, bibliotecari e, perché no, genitori e insegnanti, con la conduzione curata dall’attrice Laila Aronica. Coloro che desiderano

partecipare alla staffetta di letture ad Alta Voce possono proporre un titolo e/o chiede-re un suggerimento scrivendo a bibliodepiccoli.10anni@gmail.com.

Durante la settimana nazionale Nati Per Leggere anche le scuole del territorio saranno protagoniste della rassegna con le letture ad Alta Voce: il 22 novembre nella scuola dell’Infanzia di “Palidoro” dell’IC Torrimpietra, il 23 novembre presso il nido comunale “Il Delfino Curioso”.

In contemporanea, presso la Biblioteca Comunale “Giulio Regeni” di Fiumicino sarà possibile visitare una mostra bibliografica dei libri tratti dalla bibliografia nazionale Nati Per Leggere e acquisire materiali divulgativi.